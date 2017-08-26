Мексика отказалась платить за стену на границе с США

Правительство Мексики не собирается оплачивать возведение стены на границе с Соединенными Штатами Америки. В заявлении властей страны говорится, что такая позиция отвечает принципу суверенности и национального достоинства.

Идея строительства стены на границе с соседями принадлежит американскому президенту Дональду Трампу. Ранее он назвал Мексику территорией с «одним из самых высоких уровней преступности». При этом указ о создании стены был подписан 25 января, то есть решение по ее поводу уже принято. Согласно планам, протяженность приграничного сооружения должна была составить более трех тысяч километров.

Что характерно, платить за строительство практически обязали Мехико. В Мексике с таким подходом не согласились. На сайте министерства иностранных дел (МИД) страны было опубликовано заявление, в котором власти выразили свою позицию по этому вопросу. В документе говорится, что страна никоим образом и ни при каких условиях не будет платить за возведение стены или физической преграды на территории вдоль границы с США. Такая позиция не является частью переговорной стратегии Мексики, это принцип суверенности и достоинства.

Мексиканские власти также отметили, что незаконный оборот наркотиков является общей проблемой Мексики и США, поэтому несправедливо возлагать всю ответственность только на одну из сторон. По сути, основными причинами проблем с наркотиками являются высокий спрос на них в США и предложение со стороны Мексики (и других стран), пояснили в МИДе.

Напомним, в марте власти США начали сбор заявок на проект двух вариантов стены на границе с Мексикой. Планируется, что стена будет высотой от 5,5 до 9 м и соответствовать критериям эстетики.