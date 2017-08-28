Трамп объявил чрезвычайное положение в Луизиане

Президент США Дональд Трамп официально объявил режим чрезвычайной ситуации в штате Луизиана из-за тропического шторма «Харви».

Как сообщила пресс-служба Белого дома, чрезвычайное положение объявлено в результате прохождения сильнейшего за последние 12 лет урагана по территории штата. В связи с этим президент Дональд Трамп постановил оказать помощь в дополнение к мерам реагирования штата и местных властей в связи с чрезвычайными условиями.

Как сообщает телеканал CBS, с просьбой о введении режима ЧС в штате к американскому президенту накануне обратился губернатор Луизианы Джон Эдвардс.Ранее Трамп заявил, что пострадавшие во время урагана «Харви» проявляют невероятную стойкость духа.

Напомним, ураган «Харви» обрушился на побережье США в ночь на 26 августа. Мощность урагана составляла четыре балла по пятибалльной шкале. Максимальная скорость ветра достигала 215 км/ч. Более 300 000 человек остались без электричества, разрушено множество домов. В субботу ураган ослаб до уровня тропического шторма, а максимальная скорость ветра на настоящий момент составляет около 64 км/ч.

К сожалению, не обошлось без жертв - в результате разгула стихии погиб житель Техаса.«Харви» стал сильнейшим ураганом на территории США за последние 12 лет.