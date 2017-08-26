Трамп решил ограничить выдачу виз российским студентам

Американский президент Дональд Трамп намерен ограничить выдачу виз российским студентам для культурного обмена и летней работы. Ограничения могут коснуться пяти видов виз, включая образовательные программы и работы с целью изучения языка. Таким образом, лишиться возможности побывать в США рискуют более 100 тыс. студентов, приезжающих в страну для языковой практики.

Не исключено, что подобный класс виз вообще отменят, а от работодателей начнут требовать отчет, почему он нанимает иностранцев вместо американцев. Эти меры могут быть приняты после введения «Свода иммиграционных правил и практики в США». Документ нацелен на то, чтобы защитить интересы американских рабочих.

Отметим, что пока ограничения в выдаче виз не коснутся тех студентов и преподавателей, которые приезжают по образовательному обмену с обязательством не работать в США. Сокращаемая до минимума программа Au-Pair, которая впервые была опробована в Европе, подразумевает, что приехавшие по ней студенты проживают в согласившихся принять их американских семьях в течение 12 месяцев, пока длится срок их визы. Они также имеют право продлить срок пребывания в этой стране от полугода до года. Речь идет о лицах, не связанных узами брака от 18 до 26 лет, которые свободно говорят на английском языке.

По мнению критиков программы, «послабления для иностранцев» создают необоснованную конкуренцию в США между ними и американскими гражданами, ущемляя интересы последних в части уменьшения зарплаты. Сторонники программы подчеркивают, что облегченный визовый режим для таких соискателей создает и развивает здоровый культурный обмен.

Любопытно, что программа Au-Pair в свое время была инициирована Белым домом и может быть прекращена без согласия законодателей на уровне американской администрации. С учетом того, что Трамп позиционирует себя как сторонник жесткой линии в вопросах иммиграции, перспективы ее могут оказаться печальными.