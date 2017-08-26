Трамп решил ограничить выдачу виз российским студентам

Forbes: жены чиновников зарабатывают больше своих мужей
Журнал Forbes Woman выяснил, чьи жены по результатам 2016 года могут похвастаться самыми высокими доходами.
Журнал Forbes Woman выяснил, чьи жены по результатам 2016 года могут похвастаться самыми высокими доходами.
По мнению ведущих уфологов Запада, подобным образом инопланетяне хотят обратить на себя внимание.
Американский президент Дональд Трамп намерен ограничить выдачу виз российским студентам для культурного обмена и летней работы. Ограничения могут коснуться пяти видов виз, включая образовательные программы и работы с целью изучения языка. Таким образом, лишиться возможности побывать в США рискуют более 100 тыс. студентов, приезжающих в страну для языковой практики.
Не исключено, что подобный класс виз вообще отменят, а от работодателей начнут требовать отчет, почему он нанимает иностранцев вместо американцев. Эти меры могут быть приняты после введения «Свода иммиграционных правил и практики в США». Документ нацелен на то, чтобы защитить интересы американских рабочих.
Отметим, что пока ограничения в выдаче виз не коснутся тех студентов и преподавателей, которые приезжают по образовательному обмену с обязательством не работать в США. Сокращаемая до минимума программа Au-Pair, которая впервые была опробована в Европе, подразумевает, что приехавшие по ней студенты проживают в согласившихся принять их американских семьях в течение 12 месяцев, пока длится срок их визы. Они также имеют право продлить срок пребывания в этой стране от полугода до года. Речь идет о лицах, не связанных узами брака от 18 до 26 лет, которые свободно говорят на английском языке.
По мнению критиков программы, «послабления для иностранцев» создают необоснованную конкуренцию в США между ними и американскими гражданами, ущемляя интересы последних в части уменьшения зарплаты. Сторонники программы подчеркивают, что облегченный визовый режим для таких соискателей создает и развивает здоровый культурный обмен.
Любопытно, что программа Au-Pair в свое время была инициирована Белым домом и может быть прекращена без согласия законодателей на уровне американской администрации. С учетом того, что Трамп позиционирует себя как сторонник жесткой линии в вопросах иммиграции, перспективы ее могут оказаться печальными.