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    • Опубликована
    • сегодня в 12:26

Камеры МКС засняли загадочные вспышки над Землей

Камеры, установленные на борту Международной космической станции, регулярно фиксируют таинственные вспышки света над Землей. Записи NASA с этой точки зрения рассматриваются давно. По мнению ведущих уфологов Запада, подобным образом инопланетяне хотят обратить на себя внимание.

На это явление первым обратил внимание известный блогер и аналитик инопланетных явлений streetcap1. Он подчеркнул, что в NASA всячески замалчиваются факты существования внеземных цивилизаций. Но в среде интересующихся бытует мнение, что пришельцы передвигаются в пространстве на огромной скорости, подавая землянам всевозможные сигналы, и указывая на свои корабли.

В ролике ниже наглядно демонстрируется загадочный феномен.

Ученые NASA пока не готовы давать комментарии по этому вопросу, но у авторитетных анонимных уфологов есть сложившееся мнение, что это типичный случай НЛО.

Отметим, что недавно был опубликован короткий видеоролик с космической станции, на котором видно перемещение «инопланетного корабля» на высокой орбите над планетой.

 

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