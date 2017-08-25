Около 10 стран подали заявки на покупку российской С-400 «Триумф»

Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявил, что в настоящее время имеется порядка десяти заявок на поставку систем ПВО С-400 «Триумф».

Шугаев в интервью газете «Коммерсантъ» пояснил, что спрос на системы ПВО с каждым годом становится все выше. По его словам, руководство России и Турции уже договорилось о поставках зенитной ракетной системы. Он добавил, что в данных переговорах «речь идет не о поставке стрелкового оружия, а о серьезной системе, поэтому присутствуют нюансы».

Напомним, зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Что характерно, до сих пор контракт на поставку уникальных систем С-400 «Триумф» был заключен только с китайскими властями. То есть основными партнерами Москвы по ВТС остаются Пекин и Дели. На сегодняшний день поставки С-400 в Китай уже начаты, и проходят переговоры с Индией.

Стоит добавить, что на Западе довольно нервно реагируют на воможные договоренности по этому поводу. Шугаев добавил, что возможное получение Анкарой «Триумфов» уже вызвало недовольство за океаном, но Турция как суверенное государство вправе самостоятельно решать, что покупать, а что нет. При этом С-400 объективно лучшая из существующих на настоящий момент систем ПВО, подытожил глава ФСТС.