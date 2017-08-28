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    • Опубликована
    • сегодня в 19:07

У Порошенко в собственности оказалось более 70 компаний

На сайте украинского мониторингового сервиса OpenDataBot, где размещены базы регистрационных данных зарегистрированных в стране компаний, появилась информация о собственности главы государства Петра Порошенко. Оказалось, что в рейтинге украинских бизнесменов, если считать по количеству принадлежащих им компаний, президент Украины занимает почетное второе место.

На первой строчке списка оказался миллиардер Ринат Ахметов, чье состояние аналитики журнала Forbes оценивают в 3,4 млрд долларов (359-е место по размеру активов в мире). Порошенко следует за ним с колоссальным отрывом (у него в собственности «всего» 76 компаний), а вот третий участник рейтинга - бизнесмен Дмитрий Фирташ - практически догнал украинского лидера (72 компании).

Украинский олигарх Игорь Коломойский с 45 компаниями дотянул только до четвертой строчки списка - однако это может объясняться тем, что оценки его состояния в принципе очень затруднены. Дело в том, что Коломойскому принадлежит промышленно-финансовая группа «Приват», существование которой он сам последовательно отрицает, приписывая ее создание исключительно фантазии СМИ. Соответственно, деятельность группы крайне непрозрачна и фактически неофициальна.

По данным OpenDataBot, на Украине порядка полутора миллионов компаний, которыми владеют 2,6 млн бизнесменов. Что касается Порошенко, то он в период президентских выборов постоянно обещал избавиться от своих активов, но потом «замял» эту тему. Украинские СМИ приписывают ему десятки предприятий в различных сферах экономики, включая хорошо известную россиянам кондитерскую марку «Рошен», агробизнес и медиаактивы, а также оффшорные компании.

В прошлом году доходы Порошенко выросли более чем на 455 тыс. долларов, и в общей сложности на начало 2017 года он задекларировал активы на 4,7 млн долларов.

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