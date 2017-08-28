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    • Опубликована
    • сегодня в 20:27

Путин предложил научить премьер-министра Венгрии дзюдо

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Венгрию провел переговоры с премьер-министром этой страны Виктором Орбаном, обсудив с ним не только вопросы экономического сотрудничества, но и стартующий сегодня в Будапеште чемпионат мира по дзюдо. Посещение церемонии его открытия вошло в план поездки российского лидера, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин поблагодарил главу венгерского правительства за приглашение на первое мероприятие чемпионата и отметил, что дзюдо - это очень популярный вид спорта. «Конечно, не футбол, но тоже хороший», - шутливо выразил он свое отношение к борьбе.

Орбан в ответ поведал, что пытается сам освоить дзюдо, и президент РФ пообещал ему «рассказать теорию». Замечание венгерского премьера о том, что в стране к чемпионату мира были изданы «специальные книги» по теме дзюдо с цитатами Путина, побудило российского лидера напомнить о своем соавторстве некоторых из упомянутых изданий, включая детское.

После этого президент России выразил радость по поводу того, что подобные нынешнему чемпионату спортивные мероприятия предоставляют возможность встретиться и обсудить актуальные вопросы двустороннего сотрудничества - в частности, экономического.

«Если в прошлом году у нас был спад в торговле (правда, небольшой - почти 9,5%), то за первое полугодие этого года - более 20% роста; по разным подсчетам, даже, может быть, уже до 27%», - поделился Путин с Орбаном, напомнив, что российские инвесторы вложили в венгерскую экономику 1,5 млрд долларов, а проект строительства АЭС «Пакш-2» обеспечен 12 млрд долларов и может стартовать уже в начале 2018 года.

«Мы видим интерес наших венгерских друзей и партнеров к работе на российском рынке. Всячески это поддерживаем и будем помогать продвижению их бизнес-интересов в России», - подытожил Путин, отметив также продвижение в сотрудничестве по проектам в сельском хозяйстве, машиностроении и фармацевтике. 

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