Автомобилисты выступили против новых правил проезда круговых перекрестков

МВД России планирует внести изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением. Если проект будет одобрен, водители, которые едут по кругу, получат преимущество, а остальные участники движения будут обязаны им уступать, если нет иных дорожных знаков. В ведомстве посчитали, что поправка сможет увеличить пропускную способность автодорог.



Сейчас в разных городах и разных регионах по-разному организован проезд перекрестка, что не может не создавать иногда путаницу у водителей.



Однако вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с изданием RT заявил, что подобные изменения излишни, так как на всех круговых перекрёстках установлены соответствующие знаки.



Не поддержал идею МВД и глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, который считает, что поправки могут привести к «неразберихе» на дороге хотя бы потому, что некоторые автомобилисты не будут знать о новом дорожном правиле.