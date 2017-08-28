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Эксперт: МВД зря меняет правила проезда круговых перекрестков

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что водителям будет трудно перестроиться с тех принципов движения по кругу, к которым они привыкли.

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http://img.newsinfo.ru/image/article/5/2/1/6521.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 18:25

Автомобилисты выступили против новых правил проезда круговых перекрестков

МВД России планирует внести изменения в правила проезда перекрёстков с круговым движением. Если проект будет одобрен, водители, которые едут по кругу, получат преимущество, а остальные участники движения будут обязаны им уступать, если нет иных дорожных знаков. В ведомстве посчитали, что поправка сможет увеличить пропускную способность автодорог.

Сейчас в разных городах и разных регионах по-разному организован проезд перекрестка, что не может не создавать иногда путаницу у водителей.

Однако вице-президент Федерации автовладельцев России Дмитрий Клевцов в беседе с изданием RT заявил, что подобные изменения излишни, так как на всех круговых перекрёстках установлены соответствующие знаки.

Не поддержал идею МВД и глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, который считает, что поправки могут привести к «неразберихе» на дороге хотя бы потому, что некоторые автомобилисты не будут знать о новом дорожном правиле.

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