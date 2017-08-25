Московского школьника пригласили преподавать криптографию

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Более 100 тысяч молодых людей рискуют лишиться возможности побывать в США в рамках образовательных программ для изучения языка.
Более 100 тысяч молодых людей рискуют лишиться возможности побывать в США в рамках образовательных программ для изучения языка.
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Московский школьник Никита Мусалов получил специальный приз за создание мультимедийного образовательного контента: в рамках IT-конкурса он разработал образовательное приложение по криптографии. Оценив работу школьника, руководитель проекта «Кибер Россия» Роман Поволоцкий пригласил московского школьника на должность преподавателя криптографии в рамках изучения технологии блокчейн.
По данным Департамента образования города Москвы, в конкурсе приняли участие команды ряда столичных школ и вузов. Как пояснила начальник отдела дополнительного профессионального образования ТемоЦентра Светлана Герман, участники конкурса создали приложения и боты, которые в будущем можно будет применять в процессе подготовки учеников», - подчеркнула она.
Победителем соревнования стала сборная столичных школ №1553 и №1576. Согласно концепции, было создано уникальное приложение для визуализации сложных геометрических задач. С его помощью трехмерные объекты можно будет перевести в в 3D, что поможет пониманию способов решения задач для школьников.
Бот для мессенджера Telegram принес второе место команде школы № 1519. Программа разработана для поисков кружков и занятий в сфере городского дополнительного образования.
Студенты Московского технологического университета получили третье место за разработку приложения, которое опрашивает школьников о качестве ведения занятий учителями.
По словам Поволоцкого, в рамках конкурса было рассмотрено 10 проектов, в том числе приложения для распознавания растений и по истории Москвы. Он добавил, что в сентябре в центре начнется курс по разработке игр с помощью технологий виртуальной дополненной реальности. Конкурсы IT- направленности проводятся в столице регулярно и привлекают повышенное внимание общественности.