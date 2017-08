Шесть наград MTV за лучшее музыкальное видео ушли в одни руки

В Калифорнии накануне вечером прошла 34-я церемония объявления и награждения победителей ежегодной премии MTV Video Music Awards 2017.

Американский рэпер Кендрик Ламар, которого музыкальные критики именуют «Новым королем Западного побережья», стал обладателем наград сразу в шести категориях из тех восьми, на которые он был номинирован, - «Видео года», «Лучший хип-хоп-клип», «Лучшая кинематография», «Лучшая постановка», «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшие визуальные эффекты».

Популярность 30-летнего Ламара в США феноменальна, а количество музыкальных наград зашкаливает - в частности, он завоевал семь статуэток «Грэмми» и в 2015 году занял второе место в мире после Майкла Джексона по количеству номинаций на эту премию (11) за одну церемонию. В прошлом году журнал Time включил звезду хип-хопа в список ста самых влиятельных людей планеты.

В номинации «Артист года» победил 26-летний британский певец Эд Ширан, творчество которого пользуется огромной популярностью в США. В прошлом году его песня Thinking Out Loud завоевала две премии «Грэмми», а в начале нынешнего года сингл Shape of You стал лидером по продажам на американском и английском рынках онлайн-музыки.