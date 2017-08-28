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    • Опубликована
    • сегодня в 16:30

«Газпром» обжаловал решение украинского суда о штрафе в 6,7 млрд долларов

Руководству Газпрома удалось обжаловать в Верховном суде Украины решение Высшего хозяйственного суда по поводу антимонопольного штрафа.

Напомним, суд до этого отказался отменить решение о принудительном взыскании с российской компании в пользу Украины штрафа на 171,8 миллиарда гривен (около 6,7 миллиарда долларов по текущему курсу). Штраф был назначен за "злоупотребление" монопольным положением на украинском рынке транзита газа.

Ранее в мае Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома" по этому вопросу. Вся информация о иске Газпрома в Верховный суд Украины содержится в определении этого суда, которое размещено в Едином реестре судебных решений. 

Отметим, что Верховный суд Украины предоставил Газпрому время до 29 августа на устранение недостатков, допущенных истцом в заявлении. Стоит добавить, что антимонопольный комитет Украины (АМКУ) в 2015 году назначил Газпрому штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 3,2 миллиарда долларов.

Тогда попытки компании  добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом.  В итоге иск на сумму около 6,4 миллиарда долларов был удовлетворен судом в декабре прошлого года, но Газпром подал апелляционную жалобу на это решение, которая также была отклонена.

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