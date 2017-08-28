Samsung Electronics инвестирует миллиарды в производство флэш-памяти

Руководство Samsung Electronics собирается инвестировать 7 млрд долларов в производство чипов флэш-памяти типа NAND в Китае .

По данным агетства Bloomberg, средства будут выделены в течение трех лет. Южнокорейские инвестиции будут способствовать созданию новых производственных мощностей корпорации.Согласно планам, производство будет располагаться в китайском городе Сиань, расположенном в провинции Шэньси.

Отметим, что первый транш инвестиций должен составить $2,3 млрд. Стоит добавить, что микрочипы NAND используются в смартфонах, картах памяти и флеш-накопителях. Технология использует трехмерную проводниковую матрицу из последовательно включенных ячеек. Это позволяет резко увеличить плотность компоновки ячеек памяти по сравнению с флэш-архитектурой типа NOR, которая обеспечивает более быстрый доступ к флэш-памяти, однако способна хранить меньше информации.

Cегодня Samsung также является крупнейшим производителем динамической памяти DRAM. Его доля в этом сегменте составляет 44%, что очень немало по сравнению с японской Toshiba, занимающей второе место с показателем в 18% рынка.