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    • Опубликована
    • сегодня в 15:57

Samsung Electronics инвестирует миллиарды в производство флэш-памяти

Руководство Samsung Electronics собирается инвестировать 7 млрд долларов в производство чипов флэш-памяти типа NAND в Китае

По данным агетства Bloomberg, средства будут выделены в течение трех лет. Южнокорейские инвестиции будут способствовать созданию новых производственных мощностей корпорации.Согласно планам, производство будет располагаться в китайском городе Сиань, расположенном в провинции Шэньси.

Отметим, что первый транш инвестиций должен составить $2,3 млрд. Стоит добавить, что микрочипы NAND используются в смартфонах, картах памяти и флеш-накопителях. Технология использует трехмерную проводниковую матрицу из последовательно включенных ячеек. Это позволяет резко увеличить плотность компоновки ячеек памяти по сравнению с флэш-архитектурой типа NOR, которая обеспечивает более быстрый доступ к флэш-памяти, однако способна хранить меньше информации.

Cегодня Samsung также является крупнейшим производителем динамической памяти DRAM. Его доля в этом сегменте составляет 44%, что очень немало по сравнению с японской Toshiba, занимающей второе место с показателем в 18% рынка.

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