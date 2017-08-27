Продажа биткоинов будет отдана профессионалам

Специалисты Минфина России выступили с предложением запретить продажу биткоинов частным лицам.

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью каналу "Россия24" заявил, что министерство планирует приравнять криптовалюты к финансовым активам и продавать их через Московскую биржу под контролем Росфинмониторинга.

Не исключено, что доступ к продаже и покупке криптовалют будет предоставлен только квалифицированным инвесторам.Моисеев также отметил, что это обеспечит исполнение контрактов в случае, если один из участников сделки окажется недобросовестным. Он добавил, что если касаться самого определения криптовалют, то на этот счет есть несколько точек зрения.

«Есть точка зрения, что это финансовая пирамида. Строго говоря, спорить с этим тяжело. И, конечно, инвестиции в такого рода инструмент являются высоко рискованными. Это и определяет наш подход к их регулированию», - уточнил чиновник.

Моисеев подчеркнул, что Минфин предлагает не называть биткоины валютой и регулировать его как иное имущество, классифицируя это как финансовый актив. По словам замминистра, инициатива допустить биткоин к торгам в настоящий момент обсуждается с Банком России и Московской биржей.

Напомним, на сегодняшний день в мире насчитывается около тысячи криптовалют и их количество постоянно растет. Недавно разделение на две валюты Bitcoin привело к росту новой валюты Bitcoin Cash 60% за два дня. Продавцы утверждают, что инвестиции в криптовалюты быстро окупаются и являются выгодными.