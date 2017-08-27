Москва потратит миллиарды рублей на благоустройство парков

Европа зависит от НАТО - Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Московское правительство выделит в 2017 году 50 млрд рублей, которые пойдут на благоустройство парков, скверов и набережных.
По данным СМИ, в конце августа уже заключены контракты на 44,8 млрд рублей. При этом год назад аналогичные расходы были в два с лишним раза меньше.
Что характерно, этот показатель расходов превысил затраты на программу «Моя улица». Озеленение Москвы давно обходится дороже, чем в любом другом российском городе-миллионнике, кроме Санкт-Петербурга. Cтоит отметить, что расходные части аналогичных бюджетов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска в 2017 году составили 37-39 млрд руб.
Напомним, столичный мэр Сергей Собянин ранее пообещал создать в городе 56 новых парков. Планируется, что в 2017 году в Москве будут благоустроены 129 парков, самыми дорогими из которых являются «Острова мечты» в Нагатинской пойме (в проекте участвует частный инвестор) и «Зарядье», возводимый на месте снесенной гостиницы «Россия». Стоимость проектов составляет 14,2 млрд рублей.
Еще один очень затратный проект - «Парк будущего» на ВДНХ. На него город выделит 11,4 млрд руб. Что характерно, благоустройство Москвы, по мнению аналитиков ЦИАНа, повлияло на рынок недвижимости столицы.
Сообщается, что квартиры на вторичном рынке в центре Москвы с января 2014 года по июнь 2017 года подорожали в среднем на 3%. Цены росли в основном в тех районах, рядом с которыми проходила реконструкция в рамках городской программы «Моя улица». Так что работы по благоустройству городской среды не прошли незамеченными рынком.