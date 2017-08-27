Москва потратит миллиарды рублей на благоустройство парков

Московское правительство выделит в 2017 году 50 млрд рублей, которые пойдут на благоустройство парков, скверов и набережных.

По данным СМИ, в конце августа уже заключены контракты на 44,8 млрд рублей. При этом год назад аналогичные расходы были в два с лишним раза меньше.

Что характерно, этот показатель расходов превысил затраты на программу «Моя улица». Озеленение Москвы давно обходится дороже, чем в любом другом российском городе-миллионнике, кроме Санкт-Петербурга. Cтоит отметить, что расходные части аналогичных бюджетов Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и Новосибирска в 2017 году составили 37-39 млрд руб.

Напомним, столичный мэр Сергей Собянин ранее пообещал создать в городе 56 новых парков. Планируется, что в 2017 году в Москве будут благоустроены 129 парков, самыми дорогими из которых являются «Острова мечты» в Нагатинской пойме (в проекте участвует частный инвестор) и «Зарядье», возводимый на месте снесенной гостиницы «Россия». Стоимость проектов составляет 14,2 млрд рублей.

Еще один очень затратный проект - «Парк будущего» на ВДНХ. На него город выделит 11,4 млрд руб. Что характерно, благоустройство Москвы, по мнению аналитиков ЦИАНа, повлияло на рынок недвижимости столицы.

Сообщается, что квартиры на вторичном рынке в центре Москвы с января 2014 года по июнь 2017 года подорожали в среднем на 3%. Цены росли в основном в тех районах, рядом с которыми проходила реконструкция в рамках городской программы «Моя улица». Так что работы по благоустройству городской среды не прошли незамеченными рынком.