Чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая ушла из фигурного катания

Российская фигуристка Юлия Липницкая, завоевавшая золотую медаль в командном турнире на сочинской зимней Олимпиаде в 2014 году, завершила свою спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать 19-летней спортсменки.

По ее словам, соответствующее уведомление в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) было отправлено еще в апреле нынешнего года - после возвращения Юлии из Европы, где она в течение трех месяцев проходила курс лечения от анорексии.

Мать Липницкой поблагодарила за поддержку компанию «Телеспорт» и напомнила, что ее дочь живет исключительно на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», - заявила женщина.

Юлия Липницкая в нынешнем году завершила сезон досрочно, в феврале. Причиной этого стала травма тазобедренного сустава, которую фигуристка получила 18 декабря, поскользнувшись на тротуаре по пути с тренировки. Из-за той же травмы спортсменка не принимала участия в чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в декабре в Челябинске.

Помимо сочинского золота, Липницкая взяла серебро по итогам финала Гран-при в 2013 году, а также серебряную медаль на чемпионате мира и золото чемпионата Европы в 2014 году.