Чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая ушла из фигурного катания

Российские летчики успешно атаковали ИГ в Сирии
Российские Воздушно-космические силы успешно нанесли удары по целям группировки «Исламское государство» в Сирии, заявили в министерстве обороны РФ.
Российские Воздушно-космические силы успешно нанесли удары по целям группировки «Исламское государство» в Сирии, заявили в министерстве обороны РФ.
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Российская фигуристка Юлия Липницкая, завоевавшая золотую медаль в командном турнире на сочинской зимней Олимпиаде в 2014 году, завершила свою спортивную карьеру. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мать 19-летней спортсменки.
По ее словам, соответствующее уведомление в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) было отправлено еще в апреле нынешнего года - после возвращения Юлии из Европы, где она в течение трех месяцев проходила курс лечения от анорексии.
Мать Липницкой поблагодарила за поддержку компанию «Телеспорт» и напомнила, что ее дочь живет исключительно на олимпийскую стипендию. Зарплату от федерации она не получает, хотя и находится в списочном составе сборной», - заявила женщина.
Юлия Липницкая в нынешнем году завершила сезон досрочно, в феврале. Причиной этого стала травма тазобедренного сустава, которую фигуристка получила 18 декабря, поскользнувшись на тротуаре по пути с тренировки. Из-за той же травмы спортсменка не принимала участия в чемпионате России по фигурному катанию, который проходил в декабре в Челябинске.
Помимо сочинского золота, Липницкая взяла серебро по итогам финала Гран-при в 2013 году, а также серебряную медаль на чемпионате мира и золото чемпионата Европы в 2014 году.