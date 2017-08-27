ВКС РФ получили пять станций для обнаружения стелс-самолетов

Европа зависит от НАТО - Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Московское правительство выделит в 2017 году 50 млрд рублей, которые пойдут на благоустройство парков, скверов и набережных.
Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Кроме того, «в 2016 году войска получили не имеющие аналогов РЛС «Подлет-К1». Всего боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы несут более 30 новейших радиолокационных станций «Подлет-К1» и «ВВО» («Всевысотный обнаружитель»), способных обнаруживать одновременно более 200 целей различных классов», – цитирует сообщение пресс-службы телеканал «Звезда».
55Ж6М «Небо-М» – мобильный радиолокационный комплекс, созданный для обнаружения самолетов, вертолетов и баллистических ракет на средних и больших высотах. Способен обнаруживать, в том числе и летательные аппараты, построенные по технологии «стелс».