ВКС РФ получили пять станций для обнаружения стелс-самолетов

Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, «в 2016 году войска получили не имеющие аналогов РЛС «Подлет-К1». Всего боевое дежурство по противовоздушной обороне Москвы несут более 30 новейших радиолокационных станций «Подлет-К1» и «ВВО» («Всевысотный обнаружитель»), способных обнаруживать одновременно более 200 целей различных классов», – цитирует сообщение пресс-службы телеканал «Звезда».

55Ж6М «Небо-М» – мобильный радиолокационный комплекс, созданный для обнаружения самолетов, вертолетов и баллистических ракет на средних и больших высотах. Способен обнаруживать, в том числе и летательные аппараты, построенные по технологии «стелс».