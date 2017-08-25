Forbes: жены чиновников зарабатывают больше своих мужей

Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников по итогам 2016 года. Список был составлен изданием на основе деклараций, предоставленных чиновниками: в них госслужащие указали, сколько зарабатывают их дети и супруги.

Самой состоятельной оказалась жена президента Татарстана Рустама Минниханова: в 2016 году она заработала 2,351 млрд рублей, в то время как ее муж «всего лишь» 7,5 млн рублей. Гульсина Минниханова - совладелица компании «Лучано», в которую входит целый комплекс заведений: спа, отель, ресторан и фитнес-клуб.

На втором месте в рейтинге жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего: доход Раисы, директора компании «Титан», занимающейся производством продуктов, в 2016 году составил 1,924 млрд рублей.

Тройку лидеров замыкает жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга с доходом в 864 млн рублей. Ее муж в 2016 году заработал почти в 240 раз меньше - 3,6 млн рублей.

Также в рейтинг попали Екатерина Игнатова - жена генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова и жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова.