Forbes: жены чиновников зарабатывают больше своих мужей

Трамп решил ограничить выдачу виз российским студентам
Более 100 тысяч молодых людей рискуют лишиться возможности побывать в США в рамках образовательных программ для изучения языка.
Более 100 тысяч молодых людей рискуют лишиться возможности побывать в США в рамках образовательных программ для изучения языка.
По мнению ведущих уфологов Запада, подобным образом инопланетяне хотят обратить на себя внимание.
Журнал Forbes Woman составил рейтинг самых богатых жен российских чиновников по итогам 2016 года. Список был составлен изданием на основе деклараций, предоставленных чиновниками: в них госслужащие указали, сколько зарабатывают их дети и супруги.
Самой состоятельной оказалась жена президента Татарстана Рустама Минниханова: в 2016 году она заработала 2,351 млрд рублей, в то время как ее муж «всего лишь» 7,5 млн рублей. Гульсина Минниханова - совладелица компании «Лучано», в которую входит целый комплекс заведений: спа, отель, ресторан и фитнес-клуб.
На втором месте в рейтинге жена депутата Улан-Удэнского городского совета Вадима Бреднего: доход Раисы, директора компании «Титан», занимающейся производством продуктов, в 2016 году составил 1,924 млрд рублей.
Тройку лидеров замыкает жена губернатора Брянской области Александра Богомаза Ольга с доходом в 864 млн рублей. Ее муж в 2016 году заработал почти в 240 раз меньше - 3,6 млн рублей.
Также в рейтинг попали Екатерина Игнатова - жена генерального директора «Ростеха» Сергея Чемезова и жена депутата Госдумы Александра Николаева Елена Некрасова.