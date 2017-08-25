Четыре жильца красноярского дома престарелых погибли при пожаре

В результате пожара в частном пансионате для престарелых в Красноярске четыре человека погибли, сообщает РИА Новости. Тела трех жильцов были обнаружены под завалами, о гибели четвертого ранее писали местные СМИ.

В ожоговый центр краевой больницы поступил один человек, в ближайшее время там ожидаются еще трое пострадавших.

Пожар в красноярском доме престарелых «Жемчужина» начался в 11:28 (07:28 по московскому времени). Огоньраспространился на площади около 200 кв. м., ЧП был присвоен второй уровень сложности. В настоящее время огонь потушен, на месте ведутся спасательные работы.

Предварительная причина происшествия - короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.