Цукерберг объявил о рождении второй дочери в Facebook

Создатель соцсети Facebook Марк Цукерберг поделился с миром радостной для него вестью: они с женой Присциллой Чан стали родителями во второй раз, причем у них снова родилась девочка (старшая дочь пары появилась на свет в середине декабря 2015 года, ее назвали Максимой).

«Добро пожаловать в этот мир! Нам не терпится увидеть, кем ты станешь в будущем. Детство - волшебное время. Оно дается только раз, так что не волнуйся слишком сильно о будущем. Для этого у тебя есть мы, и мы сделаем все, что в наших силах, чтобы мир стал лучше - для тебя и всего твоего поколения», - обратился Цукерберг к своей новорожденной дочке на странице Facebook .

Пользователи соцсети с восторгом отреагировали на сообщение о прибавлении в семействе бизнесмена. Буквально за час после публикации ее лайкнули более 400 тысяч раз, а около 8 тысяч пользователей сделали перепост.

Один из самых популярных комментариев касался имени, которое родители выбрали для младшей дочери, - Августа. «Ну, как назовем ребенка, дорогая? Ээээ... а какой у нас сейчас месяц?» - пошутил один из пользователей.

Ранее Цукерберг заявлял о своем намерении воспользоваться правом на «декретный» отпуск, которое предоставляет сотрудникам компания Facebook. По его словам, он намерен прервать работу на два месяца, один из них - сейчас, сразу после рождения Августы, а второй в декабре - ко дню рождения Максимы.