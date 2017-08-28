Представители МИД Германии обсудят в США санкции против России

28 августа глава МИД Германии Зигмар Габриэль намерен встретиться в Вашингтоне с американским госсекретарем Рексом Тиллерсоном и обсудить санкции против России.

Об этом на брифинге сообщил представитель германского внешнеполитического ведомства Райнер Бройль. По его словам, министр иностранных дел сегодня вечером отправляется в Вашингтон. Госсекретарь США Тиллерсон предложил провести личную встречу с Габриэлем".

Бройль также отметил, что на встрече планируется обсуждение международных проблем. В числе возможных тем для обсуждения КНДР, Афганистан, ситуация в Катаре, ядерное соглашение с Ираном и санкции США против России.

Представитель МИД добавил, что Габриэль также проведет встречи по вопросам климата и энергии и обсудит с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером вопрос разоружения.

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин по этому поводу пояснил, что глава немецкого МИД считает ужесточение санкционного давления на Россию со стороны США непродуктивным. Сообщалось, что Габриэль назвал новые санкции незаконными.

Ранее, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.