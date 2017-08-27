Российская экономика замедлила темы роста - Минэкономразвития

Специалисты Минэкономразвития РФ в мониторинге "Картина экономики" пришли к выводу, что рост экономики в годовом выражении в июле снизился до 1,5%.

В документе говорится, что середина лета была ознаменована замедлением темпов экономического роста. По оценке Минэкономразвития, в июле темпы роста ВВП снизились до 1,5% г/г.

Эксперты отмечают, что вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля-июня внесла более слабая динамика сельского хозяйства, промышленности и торговли. К слову, этот показатель отчасти был скомпенсирован увеличением темпов роста в строительстве.

Доклад свидетельствует также и о том, что ухудшение годовой динамики было наиболее выраженным в обрабатывающей промышленности. Таким образом, подобное замедление экономического роста в июле (до 1,5% с 2,5% во втором квартале) вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда, посчитали в министерстве.

Соответственно, в ближайшем будущем специалисты Минэкономразвития ожидают нормализацию производственной активности по мере исчерпания действия временных факторов. Напомним, ранее глава МЭР Максим Орешкин сообщил, что ведомство сохраняет прогноз по росту ВВП в России в текущем году в 2%.