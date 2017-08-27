Российская экономика замедлила темы роста - Минэкономразвития

Европа зависит от НАТО - Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Специалисты Минэкономразвития РФ в мониторинге "Картина экономики" пришли к выводу, что рост экономики в годовом выражении в июле снизился до 1,5%.
В документе говорится, что середина лета была ознаменована замедлением темпов экономического роста. По оценке Минэкономразвития, в июле темпы роста ВВП снизились до 1,5% г/г.
Эксперты отмечают, что вклад в замедление роста по сравнению с показателями апреля-июня внесла более слабая динамика сельского хозяйства, промышленности и торговли. К слову, этот показатель отчасти был скомпенсирован увеличением темпов роста в строительстве.
Доклад свидетельствует также и о том, что ухудшение годовой динамики было наиболее выраженным в обрабатывающей промышленности. Таким образом, подобное замедление экономического роста в июле (до 1,5% с 2,5% во втором квартале) вряд ли стоит интерпретировать как смену позитивного тренда, посчитали в министерстве.
Соответственно, в ближайшем будущем специалисты Минэкономразвития ожидают нормализацию производственной активности по мере исчерпания действия временных факторов. Напомним, ранее глава МЭР Максим Орешкин сообщил, что ведомство сохраняет прогноз по росту ВВП в России в текущем году в 2%.