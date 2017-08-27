Подозреваемый в убийстве блогера в Парке Горького не явился в полицию

В правоохранительных органах ведется розыск Корнея Макарова, подозреваемого в нападении на блогера Станислава Думкина. 23-летний сын актера из популярного российского сериала «Интерны» не явился в полицию для дачи показаний, его местонахождение на данный момент неизвестно.



Конфликт произошел в столичном Парке Горького 13 августа, на 25-летнего уроженца Санкт-Петербурга Станислава Думкина набросился молодой человек, которому не понравился его внешний вид, а точнее, шляпа. В результате драки, которая происходила на глазах десятков человек в районе Пушкинской набережной, Станислав потерял сознание. Спустя неделю молодой человек скончался в больнице, не приходя в себя.



В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».