Подозреваемый в убийстве блогера в Парке Горького не явился в полицию

Европа зависит от НАТО - Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В правоохранительных органах ведется розыск Корнея Макарова, подозреваемого в нападении на блогера Станислава Думкина. 23-летний сын актера из популярного российского сериала «Интерны» не явился в полицию для дачи показаний, его местонахождение на данный момент неизвестно.
Конфликт произошел в столичном Парке Горького 13 августа, на 25-летнего уроженца Санкт-Петербурга Станислава Думкина набросился молодой человек, которому не понравился его внешний вид, а точнее, шляпа. В результате драки, которая происходила на глазах десятков человек в районе Пушкинской набережной, Станислав потерял сознание. Спустя неделю молодой человек скончался в больнице, не приходя в себя.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».