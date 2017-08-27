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Мир

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Европа зависит от НАТО - Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.

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ВКС РФ получили пять станций для обнаружения стелс-самолетов

Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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    • Опубликована
    • сегодня в 14:10

Подозреваемый в убийстве блогера в Парке Горького не явился в полицию

В правоохранительных органах ведется розыск Корнея Макарова, подозреваемого в нападении на блогера Станислава Думкина. 23-летний сын актера из популярного российского сериала «Интерны» не явился в полицию для дачи показаний, его местонахождение на данный момент неизвестно.

Конфликт произошел в столичном Парке Горького 13 августа, на 25-летнего уроженца Санкт-Петербурга Станислава Думкина набросился молодой человек, которому не понравился его внешний вид, а точнее, шляпа. В результате драки, которая происходила на глазах десятков человек в районе Пушкинской набережной, Станислав потерял сознание. Спустя неделю молодой человек скончался в больнице, не приходя в себя.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть».

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