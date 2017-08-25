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Мир

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Мексика отказалась платить за стену на границе с США

Правительство Мексики не собирается оплачивать возведение стены на границе с Соединенными Штатами Америки.

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Около 10 стран подали заявки на покупку российской С-400 «Триумф»

Руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев пояснил, что спрос на системы ПВО с каждым годом становится все выше.

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    • Опубликована
    • сегодня в 11:11

Россиянка, впавшая в кому в Турции, скончалась в Москве

Жительница Сургута Кристина Максимюк, которая впала в кому на отдыхе в Анталье, 27 августа умерла в московской больнице, сообщает сестра туристки Надежда Гуменюк. Ранее женщину доставили в московскую клиническую больницу имени С.С. Юдина с высокой температурой и пневмонией.

34-летняя россиянка впала в состояние комы в первый же день нахождения в Турции, 7 августа. Ее не могли доставить на родину из-за проблем с транспортировкой: турецкие авиалинии отказываются перевозить таких пассажиров, а с Росавиацией вопрос решался в течение целых десяти дней, в ведомстве не могли найти борт и долго урегулировали формальности. По словам сестры погибшей, врач подписал разрешение на вывоз на третий день после госпитализации пациентки.

В турецкой клинике россиянке проводили поддерживающую терапию, но по мнению ее родственницы, это была лишь видимость лечения, а необходимого эффективного вмешательства в ситуацию врачи не осуществляли.

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