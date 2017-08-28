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Автомобилисты выступили против новых правил проезда круговых перекрестков

Некоторые эксперты считают, что внедрение новых поправок может стать причиной еще большей путаницы на дорогах

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    • Опубликована
    • сегодня в 17:55

Эксперт: МВД зря меняет правила проезда круговых перекрестков

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин раскритиковал планы МВД по внесению поправок в Правила дорожного движения, регламентирующие проезд по круговым перекресткам. По мнению эксперта, водители уже привыкли к определенным принципам движения по таким участкам дорог, и перестроиться им будет сложно - а значит, неизбежно возникнут опасные ситуации.

«Это вызовет существенную дезорганизацию дорожного движения. Потому что люди могут не знать о новом правиле, и получится полная неразбериха», - цитирует Похмелкина RT .

Он считает, что для более эффективной организации движения на круговых перекрестках необходимо поставить перед ними соответствующие знаки, чтобы упорядочить действия водителей.

Напомним, сегодня стало известно, что на официальном портале нормативных актов опубликованы предложения МВД по внесению поправок в ПДД касательно пересечения перекрестков с круговым движением. Суть их сводится к тому, что въезжающие на круг водители должны уступать дорогу тем, кто уже находится там.

В пояснительной записке к проекту говорится, что после принятия поправок движение по круговым перекресткам в России пойдет по европейской схеме, которая представляется более целесообразной и на практике доказала свою эффективность. По мнению авторов документа, изменение позволит повысить пропускную способность российских дорог.

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