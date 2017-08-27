Американский кинотеатр прервал показ «Унесенных ветром» из толерантности

Легендарный фильм «Унесенные ветром» - классическое произведение американского кинематографа по знаменитой книге Маргарет Митчелл, снятое в 1939 году, - перестали показывать на родине из соображений политкорректности. Такое решение приняло руководство кинотеатра Orpheum, находящегося в Мемфисе.

До сих пор этот кинотеатр показывал «Унесенных ветром» ежегодно, и нынешним летом показ проводился 11 августа - то есть как раз в то время, когда в Шарлоттсвилле начались беспорядки из-за сноса памятника генералу-южанину. Это несчастливое совпадение (фильм посвящен Гражданской войне между Севером и Югом, формальным поводом для начала которого послужило стремление северян освободить темнокожих жителей США от рабства) вызвало шквал критики в адрес кинотеатра, пишет газета The New York Times .

Судя по всему, авторы поступивших в Orpheum жалоб раньше никогда не видели «Унесенных ветром» и не читали книгу (а возможно, и вообще не знакомы с обоими произведениями), потому что они утверждали, что в картине «романтизируется» рабовладельческий Юг, а афроамериканцы (политкорректное название темнокожих жителей США) представлены неадекватно.

В результате дирекция кинотеатра объявила о своем решении прервать традицию ежегодных показов эпического фильма. Впрочем, и этот поступок вызвал волну критики - правда, теперь уже с противоположной стороны. Многим показалось, что идти на поводу у отдельных поборников гипертрофированной толерантности - это проявление слабости, а не чуткости, тем более что «Унесенные ветром» входят в корпус классики американского кинематографа. Большинство критикующих демарш Orpheum в социальных сетях считают, что отказ от демонстрации картины «оскорбляет всю съемочную группу» фильма.

Напомним, в «Унесенных ветром» играли звезды мирового кино - Вивьен Ли (Скарлетт О'Хара) и Кларк Гейбл (Ретт Баттлер).