ЦБ РФ продолжает «перекраивать» банковский сектор

Банк России расценил утвержденные правительством новые правила размещения бюджетных средств в банках как дополнительную возможность для проведения «чистки» банковского сектора под предлогом его «оздоровления». В соответствии с этими правилами только пять отечественных банков имеют право на доступ к государственным деньгам - то есть по сути финансовый регулятор способствовал еще более радикальному сужению рынка.

Правила размещения госсредств в банках предусматривают жесткие требования к ним - кредитный рейтинг не ниже А+ и размер собственного капитала минимум 250 млрд рублей. Судя по данным о российских банках за июль, опубликованным на сайте ЦБ РФ, в стране всего семь кредитных организаций соответствуют этим параметрам - Сбербанк, объединенный ВТБ (ВТБ, Банк Москвы и ВТБ24), Россельхозбанк, Газпромбанк и «Альфа-банк».

Поскольку «Альфа-банк»- банк частный, то по новым правилам, для работы с бюджетными средствами ему нужны рейтинги сразу двух национальных агентств - АКРА и «Эксперт РА», а есть пока только первый, поэтому велика вероятность того, что этот банк не получит доступ к госденьгам.

Напомним, Центробанк установил жесткие условия работы с госсредствами после того, как в середине июля закончил радикальную реформу рейтинговой отрасли - полностью отказался от работы с международными агентствами и передал их функции двум российским игрокам, вызвав недовольство во многих банках, включая ВТБ. Его президент Андрей Костин пояснил, что АКРА и «Эксперт РА» рейтингуют российских игроков даже ниже, чем до этого международные агентства, которых обвиняли в политизированном подходе.

Оказалось, что опасения банкиров действительно небезосновательны: на основе произвольно сниженных рейтингов ЦБ уже запрещает банкам доступ к государственным средствам, которые представляют собой лакомый кусок для многих финансовых учреждений. По сути дела ситуация развивается в русле передела банковского рынка, в котором Банк России играет роль организатора.

Фото: Kuba [CC BY 3.0 ], через Викисклад