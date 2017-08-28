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Эксперт: МВД зря меняет правила проезда круговых перекрестков

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что водителям будет трудно перестроиться с тех принципов движения по кругу, к которым они привыкли.

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Общество

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Автомобилисты выступили против новых правил проезда круговых перекрестков

Некоторые эксперты считают, что внедрение новых поправок может стать причиной еще большей путаницы на дорогах

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    • Опубликована
    • сегодня в 17:56

Российские летчики успешно атаковали ИГ в Сирии

Российские Воздушно-космические силы успешно нанесли удары по целям группировки «Исламское государство» в Сирии, заявили в министерстве обороны РФ .

По данным военного ведомства,  ВКС России в течение ночи и сегодняшнего дня продолжали успешно наносить удары по целям ИГИЛ. В итоге были уничтожены  4 танка, 16 автомобилей высокой проходимости с крупнокалиберными пулемётами, 6 большегрузных автомобилей с боеприпасами, а также 2 укрепрайона с оборудованными артиллерийскими позициями.

Эксперты отмечают, что действия ВКС дали возможность сирийским правительственным войскам продолжить наступление вдоль восточного берега реки Евфрат на Дейр эз-Зор с целью его деблокирования.

Этот небольшой поселок и военный аэродром в двух километрах от него полностью окружены террористами более трех лет.Несмотря на регулярные атаки с использованием смертников и заминированных автомобилей, гарнизон Дейр-эз-Зора продолжает держать оборону, периодически контратакуя террористов. Продовольствие и боеприпасы военные и гражданские получают только по воздуху.

Также сообщается о попытке боевиков ИГ перегруппироваться и укрепить свои позиции в районе населённого пункта Дейр эз-Зор. Отметим, что армия Сирии при поддержке ВКС России разгромила группировку  ИГ (запрещена в России) в Ганем-Али.

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