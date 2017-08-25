Владелец Ted Travel, задолжавшей клиентам 27,6 млн рублей, не выходит на связь

Четин Бозаджы Джафер, фактический директор компании Ted Travel, находится сейчас за границей и не выходит на связь. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на слова пресс-секретаря Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирину Тюрину.

Джафер, хотя и является главой Ted Travel, формально в ней не числится, а директор фирмы, фигурирующий в документах, - «номинальный». По информации Ростуризма, за последние два года Ted Travel сменила руководителей уже четыре раза.

РСТ считает, что пока рано говорить о том, что целью компании было собрать с клиентов деньги и исчезнуть. Меж тем, Ted Travel должен своим клиентам 27,6 млн руб. Путевки у этого туроператора купили более тысячи человек, 754 из них успели выехать в Турцию.

Пока неизвестно, какую сумму потребуют туристы, но им пришлось самостоятельно повторно оплачивать отели и покупать билеты на самолет.

Компания Ted Travel прекратила свою деятельность 24 августа, объяснив это сложной эпидемиологической обстановкой в Турции и распространением там вируса Коксаки. Однако уже 25 августа в Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая ситуация на турецком курорте не могла привести к банкротству туроператора, слова об этом - лишь манипуляция со стороны руководства Ted Travel.