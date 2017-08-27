В новых московских домах не будут на лето отключать горячую воду

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.ру» сообщил, что в новых домах по программе реновации не будут отключать горячую воду в летний период. Но сразу же добавил, что все дома рано или поздно становятся старыми, а значит, когда-нибудь придется возвращаться к былой практике.



Также градоначальник рассказал, что в связи с масштабной программой реновации будут разработаны новые проекты планировки не только квартир, но и целых районов. Новое жилье должно быть современным и комфортным, а рядом с домами планируется появление большего количества зеленых зон, общественных пространств и парковок.



1 августа власти Москвы утвердили программу реновации до 2032 года, в нее вошли 5144 дома, в которых проживает около одного миллиона человек.



Сегодня в Москве завершился сезон профилактических отключений горячей воды.