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Европа зависит от НАТО - Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.

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ВКС РФ получили пять станций для обнаружения стелс-самолетов

Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

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    • Опубликована
    • сегодня в 15:24

В новых московских домах не будут на лето отключать горячую воду

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.ру» сообщил, что в новых домах по программе реновации не будут отключать горячую воду в летний период. Но сразу же добавил, что все дома рано или поздно становятся старыми, а значит, когда-нибудь придется возвращаться к былой практике.

Также градоначальник рассказал, что в связи с масштабной программой реновации будут разработаны новые проекты планировки не только квартир, но и целых районов. Новое жилье должно быть современным и комфортным, а рядом с домами планируется появление большего количества зеленых зон, общественных пространств и парковок.

1 августа власти Москвы утвердили программу реновации до 2032 года, в нее вошли 5144 дома, в которых проживает около одного миллиона человек.

Сегодня в Москве завершился сезон профилактических отключений горячей воды.

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