В новых московских домах не будут на лето отключать горячую воду

Европа зависит от НАТО - Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европейский союз не сможет обойтись без альянса.
Воздушно-космические силы России получили в 2016 году пять радиолокационных станций «Небо-М», которые уже заступили на боевое дежурство. На вооружении ВКС РФ в данный момент находится десять таких комплексов, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью «Газете.ру» сообщил, что в новых домах по программе реновации не будут отключать горячую воду в летний период. Но сразу же добавил, что все дома рано или поздно становятся старыми, а значит, когда-нибудь придется возвращаться к былой практике.
Также градоначальник рассказал, что в связи с масштабной программой реновации будут разработаны новые проекты планировки не только квартир, но и целых районов. Новое жилье должно быть современным и комфортным, а рядом с домами планируется появление большего количества зеленых зон, общественных пространств и парковок.
1 августа власти Москвы утвердили программу реновации до 2032 года, в нее вошли 5144 дома, в которых проживает около одного миллиона человек.
Сегодня в Москве завершился сезон профилактических отключений горячей воды.