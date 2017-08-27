Немецкий санитар подозревается в убийстве более 80 пациентов

В Германии проведено новое расследование в отношении серийного убийцы Нильса Хёгеля. Оказалось, что мужчина причастен к убийству более 80 людей в больницах городов Дельменхорст и Ольденбург.



Бывший медицинский брат Хёгель уже был в 2015 году осужден на пожизненное заключение за убийство двух пациентов на территории Германии. Теперь полиция обнаружила доказательства того, что от руки убийцы погибли не менее 84 человек. По версии следствия, жертв может быть еще больше: дело в том, что многие пациенты были кремированы, их эксгумация и исследование останков невозможны.



В ходе судебного процесса Хёгель сознался, что делал больным смертельные инъекции лекарств, в результате чего у них останавливалось сердце. Когда состояние пациента становилось критическим, медбрат пытался его спасти, чтобы доказать коллегам свою компетентность.



Если подозрения следствия подтвердятся, он может оказаться одним из самых страшных серийных убийц в истории Германии.