Анатолий Антонов встретился с Джоном Теффтом в Москве

Эксперт: МВД зря меняет правила проезда круговых перекрестков
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что водителям будет трудно перестроиться с тех принципов движения по кругу, к которым они привыкли.
Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что водителям будет трудно перестроиться с тех принципов движения по кругу, к которым они привыкли.
Некоторые эксперты считают, что внедрение новых поправок может стать причиной еще большей путаницы на дорогах
Новый российский посол в США Анатолий Антонов 28 августа встретился в Москве с американским послом в России Джоном Теффтом. Информация об этом появилась на сайте МИДа. "Состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию двусторонних отношений, а также некоторым международным проблемам" - говорится в официальном сообщении, подробности беседы неизвестны.
Указом президента России Владимира Путина от 21 августа 2017 года Анатолий Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в США. Кандидатура Анатолия Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, была одобрена комитетом Госдумы по международным делам еще в мае.
Джон Теффт уже заканчивает свою дипломатическую миссию в Москве и возвращается в Соединенные Штаты. Новым послом назначен Джон Хантсман.