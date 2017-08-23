Анатолий Антонов встретился с Джоном Теффтом в Москве

Новый российский посол в США Анатолий Антонов 28 августа встретился в Москве с американским послом в России Джоном Теффтом. Информация об этом появилась на сайте МИДа. "Состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию двусторонних отношений, а также некоторым международным проблемам" - говорится в официальном сообщении, подробности беседы неизвестны.



Указом президента России Владимира Путина от 21 августа 2017 года Анатолий Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в США. Кандидатура Анатолия Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, была одобрена комитетом Госдумы по международным делам еще в мае.



Джон Теффт уже заканчивает свою дипломатическую миссию в Москве и возвращается в Соединенные Штаты. Новым послом назначен Джон Хантсман.