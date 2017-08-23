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Эксперт: МВД зря меняет правила проезда круговых перекрестков

Глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин считает, что водителям будет трудно перестроиться с тех принципов движения по кругу, к которым они привыкли.

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Общество

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Автомобилисты выступили против новых правил проезда круговых перекрестков

Некоторые эксперты считают, что внедрение новых поправок может стать причиной еще большей путаницы на дорогах

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    • Опубликована
    • сегодня в 17:20

Анатолий Антонов встретился с Джоном Теффтом в Москве

Новый российский посол в США Анатолий Антонов 28 августа встретился в Москве с американским послом в России Джоном Теффтом. Информация об этом появилась на сайте МИДа. "Состоялся обмен мнениями по нынешнему состоянию двусторонних отношений, а также некоторым международным проблемам" - говорится в официальном сообщении, подробности беседы неизвестны.

Указом президента России Владимира Путина от 21 августа 2017 года Анатолий Антонов назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Федерации в США. Кандидатура Анатолия Антонова, считающегося сторонником жесткой линии в отношении Запада, была одобрена комитетом Госдумы по международным делам еще в мае.

Джон Теффт уже заканчивает свою дипломатическую миссию в Москве и возвращается в Соединенные Штаты. Новым послом назначен Джон Хантсман.

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