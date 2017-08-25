Онищенко об антитабачной кампании: Наша беда — транснациональная мафия и вейпы

Смысл в предложении Минздрава России ввести запрет на продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже, есть, но в отсроченной перспективе. Пока же силы нужно бросить на борьбу с другим видом курения. Такое мнение в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей высказал заслуженный врач России, экс-помощник председателя правительства РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Сначала о предложении Минздрава. Ведомство подготовило антитабачную концепцию, где черным по белому написано: в 2033 году может начать действовать запрет на покупку сигарет людям, которые родились в 2015-м. Причем не важно, достигнут ли они чуть позже совершеннолетия или нет, запрет останется. По мысли чиновников. такие меры помогут снизить потребление табака среди населения в будущем до 25 процентов. Разработанный документ уже разослан в ряд других федеральных ведомств на рассмотрение.

«Конечно, можно предложить и более экзотические меры, хотя ждать, пока эти люди вырастут... Смысл в этом есть, но он настолько отсроченный, что нам с вами, видимо, не при этой жизни придется пожинать позитивные плоды антитабачной кампании.После 2014 года население будет спасено, а остальным что, курить и умирать? Но если говорить серьезно, но там ведь прописаны и другие меры, которые уже сегодня оформлены в виде законодательных решений, нужно просто их соблюдать. Меня волнует другой момент. Покажу его на примере. Все мы знаем, кто придумал эти вейпы, электронные сигареты. Их подают как панацею от курения, которая позволяет имитировать вредную привычку, но якобы не наносить организму вреда. Но ведь это детище транснациональной табачной мафии, которая специально делает все для того, чтобы общество не избавилось от сигарет. Никотин в любом виде вреден, плюс там всякие ароматизаторы с непонятными компонентами. Принятие политических решений и просто запреты на этот вид деятельности давно бы решили эту проблему. Хотя бы ввести акцизы на этот вид деятельности», — комментирует эксперт ФАН.

Среди других мер, прописанных в документе — запрет на курение табака в коммунальных квартирах, на всех видах общественного транспорта, на расстоянии трех метров от остановок и входов в торговые центры, в подземных и надземных пешеходных переходах и даже в личном автомобиле в присутствии детей. Ну, а если кто в помещении (вне зависимости от его типа) будет против курения, процесс тоже придется прервать.

«В эфире одного из государственных каналов наткнулся на часовую передачу, в подтексте которой совершенно неприкрыто звучит агитация за этот вейпинг. Бесстыжие люди, которые занимаются подобным бизнесом, подробно рассказывают, что и как. Они несут ложь в массы от имени государства, рассказывая, как они все хорошие и как здорово они придумали. Но это порождение специально оплаченных профессионалов, которые придумали и электронные сигареты, и соревнования по выпусканию пара. Почему люди не дают за это ответственности? Вот чего я не могу понять. Нужно делать все и наряду с другими мерами, которые не дают повода рекламировать вейпинг. Это вовлечение молодого поколения в процесс курения — детей, школьников. Взрослые и устоявшиеся люди не будут заниматься этими глупостями», — добавляет Онищенко.