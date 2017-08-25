Председательство КНР в БРИКС – важный шаг к новому мировому порядку

Он может стать более справедливым, чем сложившаяся система

С первого января 2017 года Китай становится председателем в БРИКС, сменяя на этом месте Индию. Этот факт будет иметь особое значение для Поднебесной, считает старший научный сотрудник РИСИ Николай Трошин, так как позволит осуществить реализацию экономического мегапроекта руководства страны, подразумевающего, по сути дела, изменение глобальной системы управления и мирового порядка.

«КНР потихоньку выходит из скорлупы замкнутости,» – уверен учёный. – «Китай успешно выстоял против предыдущих попыток насильно его глобализовать, которые европейцы предпринимали ещё во времена опиумных войн, чётко дозируя доступ к своей экономике и открываясь постепенно уже в более близкое нам время через морские порты и свободные зоны. Но он оставался замкнут на себя. Новая же стратегия «Один пояс – один путь» нехарактерна для Китая и означает переход в новое состояние. По большому счёту он готовится взять на себя бремя мирового лидера, а нельзя быть мировым лидером, замкнутым только внутри себя».

Эксперт пояснил, что подобный шаг – необходимость при современном состоянии экономики, когда кризис разрешился, по сути дела, только в странах Запада. Новый же интеграционный мегапроект позволит вывести на новый уровень не только сотрудничество между государствами, но и вообще мировую экономику и, в конечном счёте, миропорядок. «Символично, что БРИКС был создан в 2008 году на волне предыдущего экономического кризиса», – рассказал Трошин. – «Страны БРИКС тогда выступили инициаторами перемен, чтобы этот кризис преодолеть. По разным причинам, прежде всего из-за противодействия США, время на реализацию предложений растянулось. Особенно это касается реформы МВФ».

Проблема противодействия США антикризисным мерам, предложенным другими странами, и стала во многом причиной дрейфа стран БРИКС и особенно Китая в сторону новых решений в плане глобального управления, считает эксперт. Ведь централизация мировой экономики, по словам Трошина, до добра не доводит: «сегодня большой проблемой для мировой финсистемы является «завязанность» на американской валюте, которая используется как посредник в расчётах по внешней торговле между многими третьими странами. При этом эта самая валюта регулируется американским национальным законодательством, которое никто не собирается согласовывать с мировым сообществом. Америке хорошо, миру плохо. Переход на расчёты в национальных валютах эту проблему снимет».

Как пояснил эксперт, в результате такого состояния дел «повышение процентных ставок в США при том, что остальной мир пока пытается эти ставки удерживать на минимально низком уровне, приводит к тому, что долларовая ликвидность перетекает в Соединённые Штаты. А мир нуждается в деньгах, чтобы продолжать экономический рост. Для этого они и ставки держат низкие».

Кроме расчётов в национальной валюте, китайский путь предполагает и культурную интеграцию, и развитие транспортной инфраструктуры, и много чего ещё. Особо важным Трошин видит решение проблемы структурных реформ, выдвинутое Поднебесной ещё во время председательства в G-20. «Китай предложил мировому сообществу, во-первых, критерии этих реформ – было выделено 9 направлений. А дальше – в рамках этих направлений – какие действия надо осуществлять для того, чтобы дать ускорение экономическому росту. По каждой из этих реформ 1-2 показателя, оценивающих эффективность. Это то, чего прежде вообще не было в мировом сообществе! Не было критериев определения эффективности решений. Были условные, сумбурные вычисления. Тут же всё достаточно конкретно и прозрачно. Есть меры – есть их оценка. Предполагается, что с 2017 года ОЭСР будет их отслеживать и публиковать», – подчеркнул Трошин. Он уверен, что подобный подход позволит отслеживать эффективность предпринимаемых разными странами экономических мер. Этот подход, считает эксперт, Китай продолжит развивать и во время своего

председательства в БРИКС.

«Именно момент этого председательства показывает, что Китай не один», – разъяснил учёный особенности будущего мирового порядка. – «Он лидер по объёмам торговли, китайские банки возглавляют рейтинг крупнейших банков мира. И при этом Китай не одинок, как Соединённые Штаты, у которых, вроде бы есть союзники по НАТО, которые постоянно препираются друг с другом. Поднебесная – одна из пятёрки в рамках БРИКС, которые рассматривают создание многополярного мира, в котором нет одного лидера. Этот мир основан на балансировании интересов всех сторон, балансировании в истинном смысле этого слова, когда интересы учитываются, а не подравниваются под гегемона» – пояснил Трошин.

«Вашингтонский консенсус, господствовавший в 80-е годы, говорил о том, что все страны должны жить по принципам, предлагаемым в США. Китай наоборот – не собирается диктовать никому никаких условий. Хороший пример совместной работы – сопряжение ЕвРАЗЭс и Шёлкового Пути. Или расширение ШОС, в которую теперь вошли Индия и Пакистан. А ведь Индия – ещё и член БРИКС. Так система стран, строящих новый миропорядок, расширяется, переплетается. Это именно новый мировой порядок, построенный на совершенно иных принципах, чем было до сих пор», – подытожил эксперт.