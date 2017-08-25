Поддержка наркомании как неотъемлемая часть европейской государственной политики

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«ЭТО ЧТО-ТО ВРОДЕ ГОСТИНОЙ»: КАК Я ПОБЫВАЛ В АМСТЕРДАМСКОЙ ИНЪЕКЦИОННОЙ КОМНАТЕ

В конце октября члены департамента здравоохранения, городского совета и полицейского управления шотландского Глазго договорились открыть первую в городе комнату для безопасного инъекционного потребления. Чуть раньше в том же месяце первая инъекционная комната открылась во Франции — на севере Парижа, а о полном консенсусе по поводу открытия подобного пункта в своем городе объявил мэр Сиэтла Эд Мюррей. Количество центров безопасного наркопотребления во всём мире уже вплотную приблизилось к сотне. FURFUR публикует репортаж из амстердамской Amoc, одной из старейших и наиболее комфортных инъекционных комнат мира.

Просторная комната с резными потолками и видом на канал Сингельграхт, четыре больших стола, два дивана, на стенах — постеры «Космической одиссеи» и «Заводного апельсина» и меловая доска с лозунгом «Не стоит недооценивать силу позитивного мышления!». За одним из столов трое мужчин среднего возраста аккуратно раскладывают инструменты: шприцы, ложки, медицинские жгуты. Зиплок с порошком лежит только перед одним из них, но у других наверняка есть такие же. Я в инъекционной комнате центра Amoc в Амстердаме.

На самом деле «инъекционная комната» — не совсем корректный термин. Официально это комната наркопотребления, просто в отличие от некоторых других подобных пунктов в Нидерландах, здесь можно принимать тяжёлые наркотики внутривенно, в то время как голландский Минздрав последние десять лет с успехом переучивает граждан страны курить, а не колоть. Хотя, по другой версии, ему и не нужно было никого переучивать — курение аборигенам привили ещё в 1980-х пушеры-суринамцы. «Голландцы действительно предпочитают игле фольгу, но мы работаем только с иностранцами, а они привозят с собой свои привычки», — вводит меня в курс дела на чистом русском администратор Аркадий с завитыми усами: «Поэтому комната как бы поделена на две части — за одними столами инъектируют, за другим курят. В основном здесь употребляются героин и кокаин, иногда спид, метамфетамин». За столами для курения пока что никого нет.

Пункты наркопотребления — часть национальной политики общественного здравоохранения, направленной не на войну с наркотиками (в которой невозможно победить), а на снижение вреда для общества и самих потребителей. Жители Амстердама получают чистые улицы и повышенный контроль над заболеваемостью ВИЧ и гепатитом, а социально уязвимые любители сильнодействующих веществ — чистое и безопасное пространство с квалифицированным персоналом для своих маленьких ритуалов. Нидерланды — мировой рекордсмен, в стране насчитывается 37 комнат в 25 городах. Всего в Европе около 90 пунктов безопасного наркопотребления, в то время как в остальном мире их лишь три: два в Сиднее и один в Ванкувере.

Гостям комнаты выдают всё необходимое — воду, пластыри, шприцы разных видов и даже витамин C — местный продукт (это героин-основание, а не распространённый в России героин-соль) плохо разводится в воде. Уколы разрешено делать исключительно в руки и ноги; шея, пах и другие опасные места находятся под тотальным запретом. После укола шприцы через узкую щель складываются в закрытые контейнеры, содержимое которых затем утилизируют как опасные отходы. В отличие от многих других комнат употребления, эта ориентирована не только на безопасность наркопотребителей, но и на социализацию: тебя не поторопят через полчаса после инъекции, сидеть можно хоть весь день, то есть до 17:30 по будням и 20:00 в выходные — до закрытия центра.

«Если человек употребляет в любом случае, то и для него, и для города лучше, чтобы он употреблял здесь, где гигиена, безопасность и спокойствие гарантированы, а не в лодке или под мостом».

Вот так незаметно ЕС подошла к черте полной легализации в обществе наркопотребления.

http://katyusha.org/view?id=3846

http://katyusha.org/view?id=3846