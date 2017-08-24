Муха не пролетит: Россия создала в Сирии общую систему ПВО из С-300 и С-400

Глава Samsung сядет в тюрьму
Ли Чжэ Ён проведет пять лет в колонии по обвинению в коррупции.
Ли Чжэ Ён проведет пять лет в колонии по обвинению в коррупции.
Жители улицы Бабушкина пожаловались активистам ОНФ на «креативные» методы озеленения.
Единая система ПВО создана в Сирии силами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов дал интервью СМИ, в котором рассказал более подробно о задачах корабельной авианесущей группы в целом и новой системе сирийского ПВО, в частности....
Картаполов отметил, что поставленные задачи данная группа полностью выполнила. Все суда авианесущей группы полностью исправны и оснащены всем необходимым с технической точки зрения. Во время нахождения российских кораблей у побережья Сирии, было отлажено взаимодействие с авиационной группой ВКС России и ракетными комплексами «Бастион».
Одной из выполненных задач явилось создание комбинированной системы ПВО Сирии на основе российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Подобная система отражения агрессии обеспечит стране надёжное прикрытие, как на суше, так и на море. В рамках данной системы полностью отработано взаимодействие как сухопутных, так и морских, а также воздушных охранных систем....