Муха не пролетит: Россия создала в Сирии общую систему ПВО из С-300 и С-400

Единая система ПВО создана в Сирии силами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов дал интервью СМИ, в котором рассказал более подробно о задачах корабельной авианесущей группы в целом и новой системе сирийского ПВО, в частности....

Картаполов отметил, что поставленные задачи данная группа полностью выполнила. Все суда авианесущей группы полностью исправны и оснащены всем необходимым с технической точки зрения. Во время нахождения российских кораблей у побережья Сирии, было отлажено взаимодействие с авиационной группой ВКС России и ракетными комплексами «Бастион».

Одной из выполненных задач явилось создание комбинированной системы ПВО Сирии на основе российских зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400. Подобная система отражения агрессии обеспечит стране надёжное прикрытие, как на суше, так и на море. В рамках данной системы полностью отработано взаимодействие как сухопутных, так и морских, а также воздушных охранных систем....