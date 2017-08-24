Росгвардию вооружат автоматом АДС для стрельбы под водой

В 2018 году военнослужащие Росгвардии и других силовых ведомств вооружат модифицированным автоматом АДС, который позволяет вести огонь на суше и под водой. Об этом сообщает Интерфакс.

"Есть контракты уже, заказы со стороны Минобороны РФ, ФСБ РФ, Росгвардии и МВД. Со следующего года уже будет организовано серийное производство", - цитирует информационное агентство директора ЦКИБ СОО - филиала тульского "КБ приборостроения" Алексея Сорокина.

Уникальность нового оружия заключается в том, что из него можно стрелять и на суше, и под водой. В конструкцию модифицированного автомата АДС внесены изменения, связанные с эргономикой. Так, на старом образце при переходе земля-вода необходимо было снимать ряд деталей, и бойцу надо было где-то у себя их хранить. В новой версии АДС все регулировки несъемные. Переход на специальный патрон осуществляется простой заменой магазина.

На суше АДС способен делать 600-800 выстрелов в минуту, при этом в нем используются штатные патроны 7Н6, 7Н10 и 7Н22. Под водой автомат стреляет специальными патронами ПСП и ПСП-У калибра 5,45×39 миллиметров, снаряженные длинными пулями, утопленными в гильзы. За счет удлиненной пули под водой можно поражать цели на расстоянии до 25 метров. При этом стрелять "подводными" пулями можно и на суше, но в таком случае дальность поражения цели составляет не более 100 метров, тогда как прицельная дальность стрельбы штатными патронами составляет 600 метров.

Кроме того, на новом варианте АДС изменена прицельная планка, по-другому сделаны рукоятка, цевье и крышка.

https://rg.ru/2017/01/08/rosgvardiiu-vooruzhat-avtomatom-ads-dlia-strelby-pod-vodoj.html

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https://rg.ru/2017/01/08/rosgvardiiu-vooruzhat-avtomatom-ads-dlia-strelby-pod-vodoj.html