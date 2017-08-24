Петербургский «сад из скотча» спровоцировал скандал

Активисты Общественного народного фронта (ОНФ) совместно с представителями организации «Молодежка ОНФ» провели обследование сада Ткачей на улице Бабушкина.

Жители Невского района Санкт-Петербурга пожаловались общественникам на «новый метод» озеленения парка. «С целью благоустройства свежие зеленые ветки были приклеены к засохшим деревьям с помощью скотча», - отметил эксперт организации Николай Груздев.

По словам местных жителей, деревья, которые некогда были цветущими рябинами, погибли из-за неправильного ухода.

Недавно завершился ежегодный конкурс на лучшее благоустройство территории районов и муниципальных образований Санкт-Петербурга. Он проводится с 1996 года. Одной из главных его целей является повышение уровня организации работ по благоустройству и озеленению районов города. Также немаловажно привлечение к этим работам финансовых средств инвесторов.

Конкурс проводился по 11 номинациям. Некоторые из них - самый благоустроенный квартал, самая благоустроенная дворовая территория, самая благоустроенная внутриквартальная или дворовая территория. Система оценки опиралась на такие показатели объектов, как качество эстетики объекта, состояние зеленых насаждений, уход за почвой и корневой системой и др.

«Участие в городском конкурсе, конечно, важная вещь, - говорит активист Павел Созинов. - Это подталкивает искать новые подходы к благоустройству парков и скверов и мыслить креативно. Но в случае, когда приклеивают к сухостоям новые ветки, можно говорить лишь о неграмотном расходовании бюджетных средств и неэффективном планировании. Чиновникам легче имитировать результат, чем ухаживать за растениями должным образом или посадить морозостойкие сорта».