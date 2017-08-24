Глава Samsung сядет в тюрьму

Фактического главу Samsung Ли Чжэ Ёна 25 августа суд центрального округа Сеула признал виновным по всем пунктам обвинения. Среди них коррупция, растраты, сокрытие активов за границей, хищение и лжесвидетельство.

Прокуратура требовала для южнокорейского миллиардера 12 лет тюрьмы, но и пять лет, которые получил руководитель корпорации «Samsung Electronics» - один из самых длительных тюремных сроков, которым подвергались крупные бизнесмены в Южной Корее.

По версии стороны обвинения, Ли Чжэ Ён обещал дать взятку в размере 43,3 млрд вон ($38 млн) двум благотворительным фондам, которые возглавляла подруга экс-президента страны Цой Сун Силь. Эта сделка, совершенная на выгодных ему условиях, могла бы позволить Ли Чжэ Ёну усилить свой контроль над всей корпорацией «Samsung Electronics».

Глава Samsung был арестован еще в январе 2017 года, суд начался в марте и длился почти шесть месяцев.

Ли Чжэ Ён не признает свою вину в вменяемых ему преступлениях, сторона защиты собирается обжаловать судебное решение.