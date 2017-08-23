Дмитрий Рогозин посвятил песню настоящим женщинам

Северная Корея открыла первое турагентство для россиян
Стоимость туров начинается от 70 тыс. рублей без перелета, но в NKOREAN обещают разработать более дешевые программы.
Стоимость туров начинается от 70 тыс. рублей без перелета, но в NKOREAN обещают разработать более дешевые программы.
Добыча золота на крупнейшем в России месторождении Сухой Лог стартует уже в 2017 году.
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook 24 августа выложил ссылку на клип «Она не похожа на всех». Над видеороликом подпись: «Настоящим женщинам посвящается)».
Песня считается довольно популярной, и в сети некоторые пользователи высказывали предположения, что хит исполнил Григорий Лепс, поскольку голос вокалиста хриплый и схожий с ним по тембру. Однако под клипом на YouTube значится: «Слова Д.Рогозина», а написал и исполнил песню Сергей Казак.
«Женщины золото любят, охотно меняют свободу на клетку, девушек золото губит, рубят голубке топориком ветку... Знают мужчины могущество злата, ищут мужчины для сердца подругу, много встречают красивых и ладных, долго бесцельно ходят по кругу...», - поется в песне.
Ранее Дмитрий Рогозин уже выкладывал в интернет плоды своих поэтических трудов - это была романтическая песня