newsinfo.ru
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 25.08.2017 : 59.1397
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 25.08.2017 : 69.7434
  • Обменный курс GBP по ЦБ РФ на 25.08.2017 : 75.7284
  • Обменный курс AUD по ЦБ РФ на 25.08.2017 : 46.6021

Мир

Image

Северная Корея открыла первое турагентство для россиян

Стоимость туров начинается от 70 тыс. рублей без перелета, но в NKOREAN обещают разработать более дешевые программы.

Читать полностью

Страна

Image

Сокровищница России: стартует добыча золота на месторождении Сухой Лог

Добыча золота на крупнейшем в России месторождении Сухой Лог стартует уже в 2017 году.

Читать полностью
http://img.newsinfo.ru/image/article/4/8/1/6481.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 12:57

Дмитрий Рогозин посвятил песню настоящим женщинам

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook 24 августа выложил ссылку на клип «Она не похожа на всех». Над видеороликом подпись: «Настоящим женщинам посвящается)».

Песня считается довольно популярной, и в сети некоторые пользователи высказывали предположения, что хит исполнил Григорий Лепс, поскольку голос вокалиста хриплый и схожий с ним по тембру. Однако под клипом на YouTube значится: «Слова Д.Рогозина», а написал и исполнил песню Сергей Казак.

«Женщины золото любят, охотно меняют свободу на клетку, девушек золото губит, рубят голубке топориком ветку... Знают мужчины могущество злата, ищут мужчины для сердца подругу, много встречают красивых и ладных, долго бесцельно ходят по кругу...», - поется в песне.

Ранее Дмитрий Рогозин уже выкладывал в интернет плоды своих поэтических трудов - это была романтическая песня

на мотив танца летка-енка, сопровожденная видеорядом из популярных советских кинофильмов. «По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», - написал тогда вице-премьер.

Новости