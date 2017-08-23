Дмитрий Рогозин посвятил песню настоящим женщинам

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook 24 августа выложил ссылку на клип «Она не похожа на всех». Над видеороликом подпись: «Настоящим женщинам посвящается)».

Песня считается довольно популярной, и в сети некоторые пользователи высказывали предположения, что хит исполнил Григорий Лепс, поскольку голос вокалиста хриплый и схожий с ним по тембру. Однако под клипом на YouTube значится: «Слова Д.Рогозина», а написал и исполнил песню Сергей Казак.

«Женщины золото любят, охотно меняют свободу на клетку, девушек золото губит, рубят голубке топориком ветку... Знают мужчины могущество злата, ищут мужчины для сердца подругу, много встречают красивых и ладных, долго бесцельно ходят по кругу...», - поется в песне.

Ранее Дмитрий Рогозин уже выкладывал в интернет плоды своих поэтических трудов - это была романтическая песня на мотив танца летка-енка, сопровожденная видеорядом из популярных советских кинофильмов. «По дороге на Байконур в самолете набросал пару строк. Получилась веселая песня о грустной истории», - написал тогда вице-премьер.