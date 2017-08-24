СКР назвал причину смерти «дежурного» на месте убийства Немцова

Московские следователи изучают причину смерти волонтера Ивана Скрипниченко, который пострадал от избиения возле импровизированного мемориала, устроенного на месте убийства российского политика-оппозиционера Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту.

По предварительным данным, у молодого человека, госпитализированного после драки, могли быть проблемы с сердцем, а причиной смерти, соответственно, стала кардиомиопатия - заболевание сердечной мышцы, из-за которого может возникнуть сердечная недостаточность. Сообщение об этом появилось сегодня на сайте главного управления СКР по Москве.

Точные сведения о причине смерти волонтера будут обнародованы по итогам судебно-медицинской экспертизы, которая назначена в рамках доследственной проверки.

«Пока в ситуации разбираются следователи, но, вероятнее всего, причина смерти не криминальная», - цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах. По его словам, для возбуждения уголовного дела по факту гибели молодого человека необходимы доказательства наличия связи между избиением и его смертью.

О событиях, предшествовавших нападению на Скрипниченко, рассказали другие активисты, организовавшие дежурства на месте гибели Немцова - возле мемориала, который постоянно подвергался разорению. По словам очевидца событий Андрея Маргулева, во время дежурства к Ивану подошел неизвестный мужчина и попытался с ним заговорить, а когда тот отвернулся, ударил его в нос кулаком. Другие свидетели случившегося рассказывали, что нападавший кричал своей жертве: «Ты что, Путина не любишь?»

После нападения Скрипниченко был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского, ему диагностировали перелом носа, после чего пострадавший вернулся домой, но позже вновь отправился в больницу для исправления последствий травмы - и скончался там. По словам Маргулева, волонтер собирался подать в ОВД «Китай-город» заявление об избиении и, «скорее всего, так и сделал».