Фильм Серебренникова о Цое «заморозят» до его освобождения

Съемки фильма Кирилла Серебренникова «Лето» будут заморожены, сообщил продюсер кинокартины Илья Стюарт. Работа над фильмом о ранних годах творчества Виктора Цоя приостановится после съемок нескольких технических сцен и тех, которые группа успела отрепетировать в присутствии режиссера.

«Кирилл Серебренников - наш режиссер и наш близкий друг, его фильм не может быть доснят без его участия» - говорится в официальном заявлении Ильи Стюарта. Он подчеркнул, что это позиция всей съемочной группы и партнеров.

Съемки картины проходили в Санкт-Петербурге, именно там 22 августа задержали режиссера. По решению Басманного суда Москвы, Кирилл Серебренников до 19 октября 2017 года помещен под домашний арест.

Известный драматург и режиссер Иван Вырыпаев опубликовал сегодня, 25 августа, открытое письмо в защиту своего коллеги. Он призвал российскую общественность и «прогрессивных людей» противостоять чиновничьему произволу в стране.

«И если мы все вместе объединимся и перестанем поддерживать насилие, то мы сможем что-то сделать для будущего своей страны и вообще мира. И свободу Кириллу Серебренникову, разумеется!» - восклицает режиссер в своем письме поддержки.

Сначала письмо было опубликовано на сайте проекта «Сноб», но позднее на какое-то время его скрыли, потому что заключение юристов, к которым обратилась редакция, взволнованная спорностью суждений Вырыпаева, «сводилось к тому, что публикация письма действительно могла бы иметь негативные юридические последствия».