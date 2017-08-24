Спрос россиян на Maserati вырос в 9 раз с начала года

По итогам первых семи месяцев 2017 года популярность люксовых автомашин Maserati в России выросла в 9,3 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2016-м.

С января по июль выбор в пользу автомобилей этой марки сделали 242 человека, а за первые семь месяцев 2016-го ими обзавелись лишь 26 россиян, сообщает агентство «Автостат».

Столь неожиданный скачок популярности автомобилей этой итальянской марки можно объяснить выходом новой модели кроссовера Maserati Levante, стоимость которой в салоне официального дилера в России начинается от 5,3 млн рублей. Ведь именно на эту модель, появившуюся в автосалонах во второй половине 2017 года, пришлось более 90% общего объема продаж бренда в России, фирма реализовала 227 кроссоверов.

Более половины - 65% автомобилей фирмы Maserati - было продано в Москве и области, 15 машин - в Санкт-Петербурге. Остальные владельцы автомобилей известной итальянской марки живут в Свердловской, Ростовской, Калининградской и Кемеровской областях, Краснодарском крае, Татарстане и Башкирии.