Хабаровские школьницы-живодерки отправятся в тюрьму

Северная Корея открыла первое турагентство для россиян
Стоимость туров начинается от 70 тыс. рублей без перелета, но в NKOREAN обещают разработать более дешевые программы.
Стоимость туров начинается от 70 тыс. рублей без перелета, но в NKOREAN обещают разработать более дешевые программы.
Добыча золота на крупнейшем в России месторождении Сухой Лог стартует уже в 2017 году.
Хабаровский суд поставил точку в громком деле двух школьниц, которые жестоко убивали животных. Две самые известные фигурантки преступления получили реальные сроки и отправятся в колонию общего режима.
Алёну Савченко признали виновной в жестоком обращении с животными, возбуждение ненависти и вражды, а также в оскорблении чувств верующих. Ее приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы.
Вторая фигурантка уголовного дела Алина Орлова проведет в колонии три года и десять дней.
Не удалось избежать наказания и их подельнику Виктору Смышляеву, который получил три года тюремного заключения.
Помимо всего, подсудимым вменили разбой за нападение на жителя Хабаровска, у которого они силой отобрали деньги.
До вынесения судебного приговора все трое находились под стражей, в своем последнем слове обвиняемые просили возможности избежать наказания, связанного с лишением свободы.
История «хабаровских живодерок» прогремела по России в 2016 году, когда в соцсетях появились фотографии и видеозаписи бессердечной расправы над животными, которых девушки брали по объявлениям «в добрые руки».
Фото: ВладТайм новости