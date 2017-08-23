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    • Опубликована
    • сегодня в 9:57

Хабаровские школьницы-живодерки отправятся в тюрьму

Хабаровский суд поставил точку в громком деле двух школьниц, которые жестоко убивали животных. Две самые известные фигурантки преступления получили реальные сроки и отправятся в колонию общего режима.

Алёну Савченко признали виновной в жестоком обращении с животными, возбуждение ненависти и вражды, а также в оскорблении чувств верующих. Ее приговорили к четырем годам и трем месяцам тюрьмы.

Вторая фигурантка уголовного дела Алина Орлова проведет в колонии три года и десять дней.

Не удалось избежать наказания и их подельнику Виктору Смышляеву, который получил три года тюремного заключения.

Помимо всего, подсудимым вменили разбой за нападение на жителя Хабаровска, у которого они силой отобрали деньги.

До вынесения судебного приговора все трое находились под стражей, в своем последнем слове обвиняемые просили возможности избежать наказания, связанного с лишением свободы.

История «хабаровских живодерок» прогремела по России в 2016 году, когда в соцсетях появились фотографии и видеозаписи бессердечной расправы над животными, которых девушки брали по объявлениям «в добрые руки».

Фото: ВладТайм новости

 

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