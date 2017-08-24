В состав СФ вошли два новых противодиверсионных катера

На главной базе подводных сил СФ Гаджиево сегодня прошла торжественная церемония подъема Военно-морского флага России на двух новых противодиверсионных катерах проекта 21980 "Грачонок" и присвоения одному из них наименования "Юнармеец Заполярья". Об этом сообщает пресс-служба флота.

Церемония подъёма Андреевского флага прошла под руководством командующего подводными силами СФ контр-адмирала Владимира Гришечкина. Он поздравил экипажи катеров со знаменательным событием и по доброй морской традиции пожелал семь футов под килем.

Ранее эти суда прошли в Гаджиево весь комплекс государственных испытаний.

Пресс-служба добавляет, что новые катера стали одиннадцатым и двенадцатым по счету судами проекта 21980 "Грачонок" в составе противодиверсионных сил Северного флота.

Этот проект разработан нижегородским ОАО "Конструкторское бюро "Вымпел", катера построены на АО "Судостроительный завод "Вымпел" в Рыбинске.

Корабли оснащены крупнокалиберными пулеметами, противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами. Радиоэлектронное вооружение позволяет производить поиск объектов, находящихся и перемещающихся под водой.