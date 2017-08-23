Сокровищница России: стартует добыча золота на месторождении Сухой Лог

Добыча золота на крупнейшем в России месторождении Сухой Лог стартует уже в 2017 году. Об этом сообщил на пресс-конференции 9 февраля губернатор Иркутской области Сергей Левченко, отметив роль правительства и президента РФ в долгожданном запуске этого многообещающего проекта.

«Дважды встреча на уровне министерств, встреча с президентом в апреле 2016 года, затем по его поручению встреча с председателем правительства РФ — все это привело к тому, что в конце января был разыгран конкурс, и в этом году начнется добыча на крупнейшем в России месторождении — Сухой Лог. Российская Федерация уже получила более 8 миллиардов рублей. Кроме того, мы рассчитываем, что уже в этом году доходы начнут поступать и в областной, и муниципальный бюджет», — описывает прогнозы Левченко портал «Ирсити.ру».

Напомним, крупнейшее в России месторождение золотосодержащих руд, на которое приходится 28% от всех запасов «царского металла» страны, было открыто в Бодайбинском районе Иркутской области в 1961 году и интенсивно исследовалось в 1970-е.

26 января 2017-го прошел аукцион, по результатам которого лицензию на разработку месторождения получило совместное предприятие госкорпорации «Ростех» и компании «Полюс» — «СЛ Золото». По результатам торгов федеральный бюджет получит 9,4 млрд рублей. Затраты на освоение Сухого Лога оцениваются в примерно в 100 млрд рублей. При этом в «Ростехе» ранее сообщали, что на доразведку и подготовку технико-экономического обоснования проекта уйдет не менее трех лет.

По предварительным прогнозам, Сухой Лог содержит более 1,9 тыс. тонн золота и 1,5 тыс. тонн серебра. Забалансовые запасы золота могут содержать 799 тонн. Эти данные позволят вести добычу драгметаллов свыше 50 лет. По расчетам Минприроды РФ, в течение 33 лет месторождение будет разрабатываться карьерным способом, затем еще 20 - подземным. Ожидается, что за эти годы будет произведено около 2 тыс. тонн золота и 500 тонн серебра, что существенно пополнит запасы страны.

Источник: https://politexpert.net/28311-sokrovishchnica-rossii-startuet-dobycha-zolota-na-mestorozhdenii-suhoi-log

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https://politexpert.net/28311-sokrovishchnica-rossii-startuet-dobycha-zolota-na-mestorozhdenii-suhoi-log