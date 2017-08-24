Максим Галкин отказался от материнского капитала Пугачевой

Телеведущий Максим Галкин дал интервью изданию РБК, в котором сообщил, что не хочет тратить время сотрудников Пенсионного фонда России (ПФР) для оформления материнского капитала для своей жены Аллы Пугачевой. Артист заявил, что работает, а потому считает возможным содержать свою семью без поддержки государства.

Максим Галкин считает, что государственным служащим лучше обратить внимание на те семьи, которые действительно экстренно нуждаются в материальной помощи.

Ранее Пенсионный фонд напомнил, что народная артистка СССР Алла Пугачева может оформить сертификат, который полагается ей как матери двоих детей. Семья растит двойняшек Лизу и Гарри, материнский капитал позволяет оплатить для них образование или, например, частный детский сад.

Деньгами материнского капитала можно распоряжаться после достижения детьми трех лет, на сегодняшний день его сумма составляет 453 тыс. руб.

Внимание к социальным пособиям Пугачевой привлекли СМИ, которые процитировали сказанные ею на свадьбе старшего внука (Никиты Преснякова) слова о том, что на свою пенсию она сможет протянуть только год. По всей видимости, это была шутка, адресованная друзьям и подразумевавшая, что в течение упомянутого певицей года она сможет помогать молодой семье. Журналисты, кстати, утверждают, что артистка подарила новобрачным квартиру на Лубянке стоимостью 60 млн рублей.

Публикуя заметки на эту тему, многие издания вспомнили высказывания Галкина на тему копеечных гонораров его супруги в советские времена (речь идет о концертной ставке), на основе которых впоследствии рассчитывалась ее пенсия. Она, по данным СМИ, составляет порядка 17 тыс. рублей.