Отмена внутреннего роуминга подняла цены на мобильную связь

В сравнении с октябрем 2016 года мобильная связь в России подорожала на 15%. Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских сотовых операторов составляет сейчас 268,5 руб., это стало известно из исследования информационно-аналитического агентства Content Review.

В расчетах исследователи учитывали тарифные планы МТС (Smart mini и Smart), «Билайна» («Всешечка» и «Все 1»), «Мегафона» (Включайся.Пиши) и Tele2 («Мой разговор»)

Одной из главных причин скачка цен аналитик агентства Content Review называет крупные затраты операторов на строительство сетей. Кроме этого, в числе факторов возрастания стоимости мобильной связи - возникшая необходимость увеличить пакеты мобильного трафика на всех тарифах и споры с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) по вопросу отмены внутрироссийского роуминга .

В августе ФАС возбудила дела в отношении таких операторов сотовой связи как МТС, «МегаФон», «Вымпелком» и Tele2, их подозревают в установлении и поддержании монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге.