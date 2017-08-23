У «Ботанического сада» построят бомбоубежище

В Москве около метро «Ботанический сад» построят бомбоубежище, вмещающее 1,5 тыс. человек. Объект входит в план жилого комплекса, который будет возведен рядом с парком «Останкино». Об этом стало известно из обнародованных документов Москомархитектуры.

Помимо этого проект предполагает наличие подземной парковки на 790 машино-мест. Бомбоубежище значится в соответствующем документе как «объект гражданской обороны» и является лишь одной из частей подземного паркинга.

Бункер типа ВУ-А-IV, как тот, постройка которого запланирована в СВАО, относится к типу легкозащищенных. Он выдерживает давление в 0,9 атм. на квадратный сантиметр перекрытий и в тысячу раз ослабляет воздействие радиации.