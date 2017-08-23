При падении автобуса с пирса на Кубани погибли 18 рабочих

В автобусе, который ранним утром 25 августа упал в море со строящегося пирса в кубанском поселке Волна, находились 38 рабочих компании «Таманьнефтегаз». По последним данным, 18 человек погибли, водитель выжил и находится в больнице с переломами обеих ног. Состояние некоторых госпитализированных пострадавших медики оценивают как тяжелое.

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту ДТП - по статьям о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Одним из первых шагов следствия станет проверка технического состояния автобуса, принадлежащего местному жителю.

По неподтвержденным данным, которые передает телеграм-канал Mash со ссылкой на очевидцев, причиной аварии мог стать отказ тормозов у автобуса. «Водитель попытался затормозить с помощью коробки передач, но ее разорвало на скорости», - говорится в сообщении. После этого автобус на скорости развернуло, он ударился об отбойник и опрокинулся с пирса в море.

Эту версию подтверждает процитированный в Mash рассказ выжившего пассажира. По его словам, на том же автобусе они ездили каждый день, и все было нормально, но сегодня при спуске к причалу «что-то у него хрустнуло, и он начал набирать скорость», а потом, видимо, потерял управление и повернул к строящемуся пирсу. Когда автобус вылетел туда, рабочие попытались разбить двери и стекла, чтобы выбраться.

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев поручил чиновникам подготовить в гостиницах номера для размещения родственников погибших и пострадавших.