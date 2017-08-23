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    • Опубликована
    • сегодня в 10:38

Четырем неизвестным странам грозят ограничения по визам США

Белый дом грозит ограничением выдачи виз гражданам стран, которые не хотят сотрудничать с Америкой в сфере депортации. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Визовым ограничениям могут подвергнуться граждане четырех стран, которые отказываются принимать или различными способами затягивают процесс приема у себя лиц, выдворенных из США. Соответствующий документ уже отправлен на рассмотрение в Госдепартамент. В ведомстве отметили, что департамент начнет работать над приостановкой выдачи американских виз как можно скорее.

Интересно, что пока не сообщается, о каких именно четырех странах идет речь. Однако с начала президентского срока Дональда Трампа по количеству депортированных из США можно выделить лидеров: прежде всего это страны Латинской Америки, в частности, Мексика.

Ранее, 23 августа, представитель госдепартамента США Хизэр Нойерт подчеркнула, что приостановка выдачи американских неиммиграционных виз в России вовсе не была ответной мерой на требование властей РФ сократить численность американских дипломатов. Но именно это, по ее мнению, отразилось на эффективности и скорости работы организаций, специализирующихся на выдаче виз Соединенных Штатов.

Представитель госдепа подчеркнула, что США ищет области, в которых возможно улучшение отношений с Россией и выгодное сотрудничество между сторонами.

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